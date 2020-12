Nantes - Collot : "On a une certaine fébrilité"

Malgré un changement d'entraîneur avec le départ de Christian Gourcuff et l'arrivée de Patrick Collot, le FC Nantes n'y arrive toujours pas. Défaits (3-2) cette semaine à Reims, les Canaris veulent stopper leur série de 6 matchs sans victoire dimanche dans le derby de l'Ouest face à Angers. Pour ça, il faudra éviter les erreurs individuelles comme l'a rappelé l'entraîneur nantais.

Ligue 1 - 16e Journée

"Toutes les équipes dans cette situation, qui se battent pour sortir de cette zone de turbulence, sont toujours fragiles. Il faut encore s’appuyer sur ce qu’on a fait de bien et gommer les erreurs qui nous coûtent cher. On a une certaine fébrilité. On fait des mauvais choix. On les paie cash par moments. Il faut être plus régulier, pour faire moins d’erreurs, et ne pas donner à l’adversaire l’occasion de se servir de ces erreurs-là pour être décisif contre nous" a martelé Collot.