Nantes - Corchia de retour face à Reims, le groupe des Canaris

Pour la réception du Stade de Reims, ce mercredi soir (21 heures, Stade de la Beaujoire) dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes, a fait appel à un groupe de vingt joueurs. Le technicien kanak enregistre le retour de blessure de Sébastien Corchia. Abdoulaye Sylla et Anthony Limbombe sont également présents, comme le jeune Quentin Merlin. Fabio (cuisse) et Kalifa Coulibaly (cuisse) sont toujours indisponibles. Pour rappel, Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kévin Augustin sont écartés du groupe pro des Canaris

Ligue 1 - 28e Journée

LE GROUPE DU FC NANTES

Lafont, Petric - Sylla, Traoré, Pallois, Girotto, Corchia, Castelletto - Mendy, Touré, Chirivella, Louza, Coco, Bamba, Merlin, Blas - Kolo Muani, Limbombe, Emond, Moses Simon.