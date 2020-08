Nantes - Coronavirus : Kita préconise un assouplissement du protocole

A l'approche du grand retour de la Ligue 1 suspendue depuis fin avril dernier, le président du FC Nantes, Waldemar Kita (67 ans) a préconisé un assouplissement des mesures sanitaires, instaurées pour lutter contre la propagation du coronavirus. "C'est une saison qui s'annonce très compliquée à cause de l'aspect sanitaire. Aujourd'hui, des choses ne sont pas assez claires question sécurité" a-t-il prévenu dans les colonnes de L'Equipe. "On a eu des cas positifs qui étaient négatifs trois jours après. Il faut attendre un nouveau test négatif et, pendant ce temps, la personne est inactive. Je trouve que le protocole actuel n'est pas très juste" a-t-il aussi fait savoir.

"C'est mon inquiétude, et je ne suis pas le seul : pour moi, il faut mettre en place un système clair. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Un joueur arrêté dix, quinze jours, ça pose quand même un gros problème. J'ai le sentiment que le virus n'a pas la même force qu'en mars, et les sportifs peuvent a priori mieux encaisser" a poursuivi Kita. "Il n'y a d'ailleurs pas de cas alarmant. La perte de l'odorat, ce n'est pas un drame, on peut je pense s'entraîner. Si, dans quinze jours, on a des joueurs positifs sans symptômes qui ne peuvent pas jouer, on fait comment ?" s'est ensuite interrogé le dirigeant nantais. Selon lui, "quand il y a un cas positif, on le met à part et on continue avec le reste. S'il faut en plus isoler les cas contacts, on ne s'en sortira pas". "Si j'étais décideur, on s'enfermerait huit ou quinze jours avant le début de ce Championnat pour limiter les risques" a-t-il finalement conclu. Rappelons qu'à Nantes, au total, 8 cas ont été confirmés.