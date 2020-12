Nantes - Devenir entraîneur numéro 1 du FCN ? La réponse de Patrick Collot

Depuis le 8 décembre et le licenciement de Christian Gourcuff, Patrick Collot est devenu, au pied levé, entraîneur en chef du FC Nantes. Une fonction qu'il devrait abandonner après le déplacement sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, programmé ce mercredi soir dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1. Chez nos confrères de la chaîne Téléfoot, l'ancien adjoint, qui n'exclut pas de dépanner au-delà de cette rencontre, a évoqué sa très probable fin d'intérim.

"Comme je l'ai déjà dit lors de ma première intervention à Nantes, je n'ai pas d'objectif ni de plan de carrière pour devenir numéro 1. Je suis très bien, je sais de quoi je suis capable en tant qu'adjoint, ce que je peux apporter à un entraîneur. Je n'ai pas de vision pour redevenir à tout prix numéro 1", a-t-il confié dans l'émission « Au coeur des clubs », et d'ajouter : "On a encore un match à préparer, le match contre Lyon arrive très vite mercredi. On va travailler sur ce match jusqu'à mercredi. Et après, on aura quelques jours pour réfléchir à la meilleure solution pour le club".