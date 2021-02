Nantes - Domenech : "Ce n'est pas une autoroute qui se présente, plutôt l'Alpe d'Huez"

Présent en conférence de presse après la défaite du FC Nantes contre l'AS Monaco (1-2), l'entraîneur des Canaris Raymond Domenech s'est montré satisfait du premier acte de ses joueurs, jusqu'au but concédé par son équipe. "J'ai dans le match d'aujourd'hui plus d'énergie, plus d'envie. Avant ce but avant la mi-temps, j'allais dire aux joueurs à la pause que j'étais content de cette équipe, qui avait été solide et qui n'avait rien lâché face à une très belle équipe de Monaco, qu'on avait réussi à tenir. Je ne me sens pas désarmé, cette équipe a des ressources, des possibilités, à un moment, cela va venir mais ce n'est pas une autoroute qui se présente, plutôt l'Alpe d'Huez. Ce but a pollué la seconde mi-temps car pour revenir dans le match, on est allés en ordre dispersé. Il fallait garder ce qu'on avait mis en première mi-temps", a confié l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, avant d'évoquer l'expulsion de Nicolas Pallois et son agacement.

"Il (Pallois) était en train de contester encore, cela n'avait pas de sens, c'est idiot. Il avait raison, il n'y avait pas faute, mais il faut savoir garder son énergie, ses nerfs. Je vis dans le vestiaire, les joueurs sont rentrés remontés, ils ont senti, malgré nos difficultés, de l'énergie. Je n'ai pas vu d'abattement mais de la révolte. Ce club a besoin de sérénité, de retrouver de la confiance. Si moi je ne l'ai pas, qui va l'avoir ? Et on va y arriver. Cela ne sert à rien de se lamenter maintenant, il faut se battre", a-t-il conclu.