Nantes - Domenech compte sur Augustin

Jean-Kévin Augustin (23 ans) connaît des débuts compliqués au FC Nantes. Arrivé début octobre en Loire Atlantique, l'attaquant n'a disputé que 33 petites minutes avec les Canaris. Le joueur formé au PSG avait même été écarté du groupe pro par Christian Gourcuff pour son manque de rythme, mais pourrait bien avoir une deuxième chance avec son nouveau coach Raymond Domenech. "Il n'est pas encore au top mais on l'a vu lors de certaines séances, il essaie de revenir. C'est bien, j'ai apprécié son envie de se faire mal, son envie de se dépasser. C'est ce que je lui dis "Chaque fois que tu te dépasseras, tu vas gagner quelque chose pour revenir à ce que tu étais à un moment donné." On espère tous qu'il le redeviendra très vite. Mais ça passe par son envie, son investissement et ce qu'il est capable de faire", a expliqué l'ancien sélectionneur des Bleus en conférence de presse.