Nantes - Domenech devrait être accompagné de Duverne

Rendu célèbre pour son lancé de chronomètre lors du fiasco de Knysna avec l'Équipe de France au Mondial 2010 sud-africain, le préparateur physique des Bleus de l'époque Robert Duverne devrait retrouver Raymond Domenech au FC Nantes. Selon 20 minutes, le nouveau coach des Canaris va arriver en Loire Atlantique avec Duverne en tant qu'entraîneur adjoint et non préparateur physique. Le tandem exercera pendant une durée de six mois et devra maintenir le FC Nantes, 16ème au classement à la trêve, en Ligue 1.