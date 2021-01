Nantes - Domenech s'inspire de Zidane

À l'occasion du match entre le FC Nantes (17ème) et le RC Lens (9ème) ce dimanche à 15h, Raymond Domenech officiera pour la troisième fois sur le banc des Canaris. Après deux matchs nuls face à Rennes et Montpellier, l'entraîneur français ne devrait pas faire de grands changements dans sa composition d'équipe comme il l'a expliqué à la presse.

"Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus, quand cela change trop, a expliqué le technicien. J’ai vu quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real avec Zidane. A un moment, les joueurs sont allés le voir pour lui dire d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zidane a stabilisé et ils ont eu toute une série de résultats derrière." Reste maintenant à savoir si l'ancien sélectionneur des Bleus aura la même réussite que le coach du Real Madrid.