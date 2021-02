Nantes - Franck Kita justifie le licenciement de Domenech et l'arrivée de Kombouaré

Le directeur général du FC Nantes Franck Kita a justifié le licenciement de Raymond Domenech en conférence de presse, mais il a aussi expliqué son choix de prendre Kombouaré.

Présent en conférence de presse ce jeudi pour introniser Antoine Kombouaré, Franck Kita, le dirigeant du FC Nantes, a fait l'objet de beaucoup de questions. Les journalistes présents sur place lui ont notamment demandé les raisons du licenciement de Raymond Domenech, un peu plus d'un mois seulement après son arrivée.

"La situation comptable fait que nous pensions qu'il fallait réagir. Antoine est fait pour répondre à cette mission maintien. un meneur d'homme, quelqu'un qui aime le club et qui a des valeurs. Grâce à son travail et l'état d'esprit des joueurs, on est certain qu'il arrive à maintenir le club en L1" a-t-il expliqué d'abord.

Le dirigeant revient ensuite sur le départ de Domenech. "L'échec est comptable, il n'y a pas eu de victoires ces derniers temps. Il reste quelques journées de compétition, il fallait réagir et on ne le fait pas de gaieté de coeur. Je pense que la greffe n'a pas pris, il faut accepter ses erreurs, agir vite car il ne reste pas beaucoup de matchs. Quand on voit l'équipe glisser petit à petit, ne pas prendre de points, on a décidé de réagir. Je pense qu'on a fait le bon choix" a-t-il assuré. "On est là au quotidien, on voit les résultats, ce qui se passe, je sais tout ce que cela a engendré quand on l'a fait signer. Les coulisses font que les choses ne se sont passées comme on espérait, les résultats en attestent".