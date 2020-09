Nantes - Gourcuff : 'Cette passivité, c'est un peu énervant'

L'entraîneur nantais Christian Gourcuff est premièrement apparu un peu agacé après le résultat nul 2-2 de son équipe face à Saint-Etienne. Nantes s'est rapidement fait surprendre par Aouchiche dès la deuxième minute. "Le gros regret, c'est plus le premier but qui nous pénalise tout de suite. Cette passivité, c'est un peu énervant, a insisté le technicien français.

Après un second but de Maçon (66'), Nantes est revenu au score grâce à des réalisations de Moses Simon (71') et Renaud Emond (85'). Une riposte qui a plu à Christian Gourcuff : "La réaction de l'équipe a été exemplaire. C'était un très bon match. Si on avait perdu, on n'aurait pas la même analyse, mais sur l'ensemble du match je suis très content de l'équipe, a analysé Gourcuff. Ce n'était pas facile, ils n'ont pas lâché. C'est peut-être la meilleure prestation depuis que je suis là, dans l'organisation, dans la maîtrise, dans la volonté de jouer, dans le pressing, bien coordonné."