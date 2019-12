Nantes - Gourcuff agréablement surpris par certains de ses joueurs

Débarqué cet été sur les bords de l'Erdre, Christian Gourcuff (64 ans) a eu des belles surprises en prenant les rênes des Canaris du FC Nantes. Notamment dans le secteur défensif. Lors d’un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, le technicien français, qui a porté son équipe à la cinquième place de la Ligue 1 à la trêve hivernale, a vanté les qualités de sa charnière centrale, composée de Nicolas Pallois et Andrei Girotto.

"La défense centrale joue un rôle essentiel et sécurisant. Par exemple, Pallois m’a beaucoup surpris par rapport à l’idée que j’avais de lui. Je n’ai pas le souvenir d’un joueur aussi rayonnant, je ne l’attendais pas à ce niveau. Andrei Girotto, que je ne connaissais pas bien, s’est lui affirmé en défense", a savouré le technicien nantais, et de conclure : "Et heureusement pour nous, parce qu’on avait de réelles interrogations dans ce secteur".