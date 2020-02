Nantes - Gourcuff attend une réaction rapidement

Le Football Club de Nantes n'avance plus en championnat. A domicile, les Canaris ont concédé le match nul face à Metz, ce samedi (0-0), lors de la 25ème journée de Ligue 1. Christian Gourcuff a déploré trop de manques pour que son équipe puisse espérer un résultat favorable. "Quatre-vingt-dix minutes de souffrance. Dans notre jeu, il y avait trop d'insuffisances, d'approximations. Le fait d'être statiques, complique les choses. Il faut regarder les choses en face. Cela doit servir de déclic. On ne peut pas continuer dans ce registre là" a-t-il commenté.

"Un peu de crispation ? Notre réaction n'est pas opportune. On a manqué de l'engagement. Après les raisons, je n'ai pas de certitude : si c'est un problème physique ou de mental. Il faut regarder la réalité en face" a poursuivi le coach nantais qui attend désormais une réaction à Marseille la semaine prochaine. "On a une semaine pour se remettre dedans et préparer la rencontre face à Marseille. On ne peut pas répéter cette prestation la semaine prochaine."