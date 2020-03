Nantes - Gourcuff déplore le manque de rythme

Le FC Nantes s'est incliné pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1, à Angers (2-0), ce samedi soir. Surpris à l'entame de la seconde période avec deux buts concédés coup sur coup, les Canaris n'ont jamais été en mesure de réagir, au grand dam de leur entraîneur, Christian Gourcuff. "On a été incapables de mettre du rythme dans notre jeu, et c'était déjà le constat à la mi-temps. L'absence de mouvement et de générosité dans les courses ne nous permet pas de se créer des occasions" a concédé le coach nantais.

"Il y a un doute qui s'installe aussi. On doit franchir un cap dans la façon de se libérer. Mais ça gamberge certainement" a-t-il poursuivi, et de renchérir : "Je ne veux pas parler au niveau individuel. C'est beaucoup plus global que ça. À l'inverse du match à Marseille, ce soir il n'y avait aucun mouvement". Avec ce revers, Nantes glisse à la douzième place du classement.