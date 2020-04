Nantes - Gourcuff dévoile LA bonne surprise de son effectif

Dans un entretien accordé sur le site officiel de la Ligue de Football Professionnel, Christian Gourcuff, l'entraîneur du FC Nantes, a été invité à désigner les bonnes surprises de son effectif. Le technicien des Canaris a chanté les louanges de son jeune (20 ans) milieu de terrain, Imran Louza (24 matches en Ligue 1 cette saison, 2 buts et 3 passes décisives), qui lui a tapé dans l'oeil dès la première séance d'entraînement.

"Celui qui m’a le plus surpris ? Incontestablement, c’est Imran Louza. Pour moi, c’est la révélation. En arrivant au FC Nantes, je ne le connaissais pas. Je suis arrivé un vendredi, deux jours avant le premier match de championnat qui était le dimanche, contre Lille. On avait convenu que Patrick Collot (Ndlr, son adjoint) dirigerait le groupe jusqu’à ce match et que je ne le prendrais qu’ensuite", a-t-il expliqué, et de poursuivre : "Dès le premier entraînement que j’observe, le vendredi, je remarque Imran Louza. Je demande qui c’est… Le samedi, je le revois et il confirme. La semaine d’après, j’ai tout de suite vu que c’était un joueur qui cadrait complètement avec le foot que je ressens et qui allait nous être très utile. Imran l’a montré depuis. C’est un joueur très intéressant. Je pense qu’il va faire une grande carrière".