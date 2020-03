Nantes - Gourcuff donne des nouvelles de Fabio

Gravement blessé au tendon rotulien fin octobre, Fabio (29 ans) va mieux. En conférence de presse ce midi, Christian Gourcuff, l'entraîneur du FC Nantes, a donné des bonnes nouvelles de son latéral droit brésilien (10 matches joués en Ligue 1 cette saison). "Il a repris la course", a indiqué le technicien des Canaris, et de très vite préciser : "L'objectif est qu'il reprenne ses moyens avant la fin de saison, non qu'il joue, afin qu'il soit prêt pour la saison prochaine".