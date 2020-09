Nantes - Gourcuff n'a pas vu Simon Moses

Le FC Nantes s'est incliné sur la pelouse de Monaco, dimanche (2-1), et la prestation de Simon Moses n'a visiblement pas plu à son entraîneur, Christian Gourcuff. "Simon Moses ? Je dirais que Simon Moses, qui était notre atout majeur, n'était pas là ce soir", a lâché le coach des Canaris après la rencontre. "Il était absent. Des matches sans, ça arrive. Je ne sais pas si c'est l'occasion vendangée (il a envoyé une reprise au-dessus des buts monégasques dans les six mètres alors que le score était de 1-0 pour l'ASM, ndlr). Mais on connait ses qualités. Ce n'était pas le vrai Simon ce soir."

L'attaquant nigérian de 25 ans, recruté définitivement à Levante cet été, n'a pas encore ouvert son compteur buts, malgré trois premiers matchs disputés dans leur intégralité.