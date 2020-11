Nantes - Gourcuff ne comprend pas le calendrier de la L1

Dimanche à 13h00 à La Beaujoire, le FC Nantes (14ème) reçoit le FC Metz (10ème) dans le cadre de la 11ème journée de L1. Face à une équipe Lorraine invaincue depuis sept matchs, les Canaris devront faire preuve d'une régularité qui leur a souvent fait défaut en début de saison. Avant ce match, Christian Gourcuff a affiché les ambitions nantaises. "L'objectif, c'est d'être costauds collectivement et d'afficher un maximum de maîtrise dans la tenue du ballon, dans la construction du jeu et à la récupération. Après, on a besoin d'avoir des joueurs capables de faire des différences comme ça a été le cas à Lorient (2-0)", s'est rappelé le français.

Ligue 1 - 11e Journée

Gourcuff a aussi profité de cette conférence de presse pour évoquer l'agencement d'un calendrier qu'il ne comprend pas. "On a joué 9 matches depuis le 23 août, si je compte bien ça fait 3 mois, et on s'apprête à jouer 8 matches en un mois. En termes d'équilibre, il y a beaucoup de choses à redire. On va jouer 3 fois en 6 jours, puisque le match contre Lens a été remis à la semaine prochaine où on joue les Lensois le mercredi et le samedi Marseille. Ça réduit les temps de récupération", a t-il constaté amèrement.