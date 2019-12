Nantes - Gourcuff réclame plus de lucidité

Le FC Nantes a décroché sa neuvième victoire de la saison en Ligue 1 à Nîmes samedi soir (0-1), la neuvième par un but d'écart. Ainsi, les Canaris se retrouvent à la quatrième place, à deux points du podium. Aux Costières, ils ont dû faire preuve de solidité et de solidarité pour conserver leur avantage, tant ils ont souffert lors du deuxième acte. A l'issue de la rencontre, Christian Gourcuff regrettait le manque de lucidité au moment du dernier geste.

"On manque de lucidité sur nos occasions de buts. La progression passe par cette capacité à concrétiser. Avec notre classement actuel, on devrait être plus lucide. On a connu une entame compliquée face à l'intensité mise par Nîmes mais on a maîtrisé la première mi-temps en tenant le ballon haut sans toutefois savoir faire le break. Après la pause, le jeu a été trop débridé. On s'est arraché défensivement mais on n'a fait que de défendre" a-t-il commenté.