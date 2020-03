Nantes - Gourcuff reconnaît la supériorité de l'adversaire

Le FC Nantes n'est pas parvenu à rééditer sa grosse performance de la semaine passée (victoire 1-3 à Marseille). A domicile, les Canaris se sont logiquement inclinés face à Lille (0-1) lors de la 27ème journée de Ligue 1. Offensivement, les Jaune-Et-Vert n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent et Christian Gourcuff n'a eu aucun mal à reconnaître la supériorité de l'adversaire lors de ce match.

"On est tombé sur une équipe lilloise qu'on attendait à ce niveau-là, avec des forces qu'on avait bien identifiées. Beaucoup de qualités physiques, une grosse pression très haute... On n'a jamais su s'en départir. Après, en deuxième mi-temps, on a réussi à sortir quelques ballons, à maintenir l'intérêt du match jusqu'au bout. Ce n'est pas très bon signe quand le gardien fait beaucoup d'arrêts. Objectivement, on est tombé sur plus fort que nous, même s'il ne faut pas qu'on se contente de ça" a déclaré l'entraîneur nantais.