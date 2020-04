Nantes - Gourcuff regrette le système économique du football

Déjà très critique ces dernières semaines envers le système économique du football et les salaires faramineux touchés par les différents acteurs du foot mondial, Christian Gourcuff l'entraîneur du FC Nantes en a rajouté une couche ce lundi dans un entretien paru dans les colonnes du quotidien français Le Monde. Le tacticien des Canaris a notamment reproché un système financier basé sur l'emprunt et s'inquiète de l'apparition des nombreux fonds d'investissements à la tête des clubs. "Il faudra bien que le foot revienne à une économie réelle. On va dans le mur, mais on refusait de voir ce mur. Cette crise vient nous le rappeler. Quand on observe les transferts, beaucoup de clubs ne payent pas et repoussent le paiement sur des reventes futures, sur des droits télé à venir", a-t-il déploré. "Certains présidents veulent souscrire à un emprunt pour passer cette crise. On parle donc d'emprunter à nouveau pour des clubs déjà endettés."

Gourcuff a ensuite poursuivi : "Quand vous demandez plus d'argent et que vous appelez à la rescousse des fonds d'investissement américains comme à Bordeaux, le foot se détruit lui-même en faisant rentrer des personnes qui accélèrent cette logique spéculative." Reste à savoir si ce cri du coeur, très à propos par les temps qui court, aura des répercussions ou restera uniquement une belle prise de parole.