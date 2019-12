Nantes - Gourcuff très heureux du début de saison des Canaris

Débarqué le 8 août sur le banc du FC Nantes, Christian Gourcuff a parfaitement pris la mesure de son groupe pour arriver à la trêve hivernale à la cinquième place de Ligue 1. Le coach des Canaris s'est ainsi longuement confié sur la première partie de saison de son équipe dans un entretien pour nos confrères de L'Equipe : "Finalement, si on fait le bilan, c'est très positif parce que notre position (5e) est favorable. Au niveau des points et l'évolution est bonne sur le plan du jeu, même si ce n'est pas abouti. Il y a des choses assez intéressantes, l'ambiance générale au sein de l'équipe et autour du club est apaisée."

Le tacticien a ensuite poursuivi en affichant des objectifs pour la fin de saison, non pas comptable mais en rapport avec la qualité de jeu : "Je pense en termes de qualité de jeu et de progression d'équipe. Le maintien reste un objectif majeur pour apporter de la sérénité au club. C'est l'objectif prioritaire", a-t-il déclaré. "Notre position nous permet d'être plus sereins. Ce que j'espère, c'est que cette situation va se traduire par davantage de maîtrise dans nos matches et par des résultats." Les coéquipiers de Ludovic Blas reprendront la compétition le 04 janvier prochain par un déplacement à Bayonne dans le cadre 1/32e de finale de Coupe de France