Nantes - Gourcuff va profiter de la suspension pour 'rebooster' ses joueurs

Contrairement à la plupart des clubs de Ligue 1, le FC Nantes va continuer de s’entraîner malgré l'arrêt de la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre. En conférence de presse, hier après-midi, Christian Gourcuff (64 ans), l'entraîneur des Canaris, a justifié ce choix. Le technicien nantais veut notamment profiter de cette suspension des compétitions pour remettre ses joueurs à niveau sur les plans physique et tactique.

"On se fixe le 15 avril comme date de reprise de la compétition, même s'il y a une incertitude. C’est d'ailleurs plus cela qui est déstabilisant pour le groupe. On va utiliser ces quatre semaines d'entraînement pour faire de la régénération, en individualisant un peu plus les séances car tout le monde n'a pas le même besoin. Nous allons aussi en profiter pour se 'rebooster' un peu et revoir les fondamentaux tactiques. Ce sont des choses qu'on ne peut pas faire lors des semaines classiques donc finalement, ça devrait ressembler à une mini préparation", a expliqué l'entraîneur français.