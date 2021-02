Nantes - Halilhodzic démonte le fonctionnement du club sous Kita

Dans un entretien accordé à L'Équipe, l'ancien entraîneur du FC Nantes d'octobre 2018 à août 2019, Vahid Halilhodzic (68 ans) est revenu sur son expérience en Loire Atlantique et les déboires actuels des Canaris.

"Ce qui ressortait, c'était de l'improvisation et de l'incompétence à tous les niveaux." Coach Vahid n'a pas usé de la langue de bois au moment d'évoquer le fonctionnement du FC Nantes de Waldemar Kita. Empêtré dans une crise sportive et institutionnel avec des supporters qui réclament le départ du président, le FCN connaît une saison compliquée en témoigne cette 18ème place de barragiste. Si cette position interroge au vu de la qualité de certains joueurs de l'effectif comme Ludovic Blas, Halilhodzic ne semble lui pas étonné : "Parfois, tu récoltes ce que tu sèmes. Ce qui arrive, on savait que ça pouvait arriver."

"Tu découvres des situations particulières..."

Actuellement sélectionneur du Maroc, le bosnien a pointé du doigt les nombreuses défaillances et incohérences dans la politique sportive du club, causes de son départ. "Tu découvres des situations particulières. Par exemple, un joueur qui est là, avec un bon salaire, qui avait signé cinq ans, mais qui s'entraînait quand il voulait, sans jouer..." Outre cet épisode, l'ancien attaquant des Canaris dans les années 80 a également regretté de ne pas avoir été écouté sur la question du mercato. "On avait établi une liste de 55 joueurs, cinq joueurs par poste en fonction des départs et des besoins (...) Mais on n'a pas pu en engager un, même pas un joueur en fin de contrat. Derrière, il y a un business qui se fait. Que quelqu'un de l'extérieur au club amène des joueurs, ça, je ne pouvais pas l'accepter."

Objectif maintien

Si l'on devine encore une certaine amertume dans les mots d'Halilhodzic, le technicien s'est dit "triste pour le FC Nantes et tous ses supporters." Tout en déplorant un "gâchis", il a tout de même tenu à envoyer un message d'encouragement au nouvel entraîneur Antoine Kombouaré. "Je souhaite à Antoine beaucoup de courage, qu'il fasse du mieux possible pour sauver le club. Parce que sinon, ça peut être une catastrophe sur tous les plans. Un club comme Nantes ne peut pas se battre pour le maintien, c'est un grand club. Je souhaite de tout mon coeur qu'ils se sauvent." Après une victoire (1-2) face à Angers le week-end dernier, le FC Nantes reçoit l'Olympique de Marseille demain à 17h à La Beaujoire.