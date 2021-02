Nantes - Jean-Kévin Augustin et deux autres joueurs exclus du groupe professionnel

Le FC Nantes traverse une saison extrêmement compliquée et lutte pour se maintenir dans l'élite. Après 26 journées de championnat, les Canaris sont 17èmes et comptent le même nombre de points que le barragiste. Arrivé il y a bientôt deux semaines dans le Loire-Atlantique, Antoine Kombouaré a remobilisé son effectif et reste sur une victoire et un match nul en deux matchs.

Dans l'objectif de garder que des joueurs concernés et faire passer un message à son groupe, l'ancien coach de Guingamp et Toulouse a pris la décision de se séparer de trois de ses joueurs. En effet, selon les informations de Ouest-France, Jean-Kévin Augustin, Thomas Basila et Bridje Ndilu ont été informés par leurs dirigeants qu'ils allaient passer le reste de la saison avec la réserve.