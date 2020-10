Nantes - Jean-Kevin Augustin veut retrouver le fil de sa carrière

Jean-Kévin Augustin est de retour en France, après deux années compliquées entre Monaco, Leipzig et Leeds. L'attaquant de 23 ans, qui vient de s'engager jusqu'en juin 2022 avec le FC Nantes, a de grandes ambitions avec les Canaris. "J’étais dans une situation particulière et je veux repartir du bon pied".

Dorénavant, le jeune JKA a bien grandi et estime qu'il ne fera plus d'erreurs. "C’est un tout. J’étais jeune, j’ai fait beaucoup d’erreurs. Des erreurs de jeunesse. Maintenant je suis un autre homme, j’ai appris de mes erreurs. Aujourd’hui je sais que je ne dois plus faire les mêmes erreurs. Avec tout ce qui m’est arrivé, je sais que je ne ferai plus les mêmes erreurs. Au niveau du comportement, ça a un peu pêché ces dernières années. Je veux montrer le bon Jean-Kévin Augustin."