Nantes - Kita confirme la prolongation à venir de Gourcuff

Prolongé en décembre dernier, quelques mois seulement après son arrivée sur le banc du FC Nantes, Christian Gourcuff est déjà arrivé dans sa dernière année de contrat. Mais "l'histoire devrait se prolonger" entre le technicien breton (65 ans) et les Canaris, comme l'a confié le président Waldemar Kita au micro de Téléfoot ce lundi.

"Je pense que oui, l'histoire va se prolonger avec Gourcuff. C'est quelqu'un d'honneur, qui n'aime pas les conflits, très respectueux. Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même langage", s'est félicité le dirigeant nantais. Du côté de la Jonelière, les derniers jours ont pourtant été marqués par une passe d'armes entre l'entraîneur des pros et celui des U19, Stéphane Ziani, qui a reproché à Gourcuff de ne pas donner leur chance aux jeunes.