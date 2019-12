Nantes - Kita dresse le bilan de cette première partie de saison

Avec 9 succès, 2 nuls et 8 défaites en championnat, le FC Nantes (29 points) pointe à une très belle cinquième place de la Ligue 1 à la trêve hivernale. Dans un entretien accordé sur le site officiel du club, Waldemar Kita a dressé un bilan de cette première moitié d'exercice 2019-2020. Un bilan bien évidemment teinté de positif pour un président qui ne regrette pas du tout ses choix estivaux.

"Le bilan est satisfaisant malgré les deux blessures graves de Marcus Coco et Fabio. L’arrivée d’un nouveau coach avec un staff déjà en place juste avant la première journée était un pari risqué mais il s’est avéré payant. Le coach s’est rapidement intégré et le staff l’a aidé à prendre ses marques. Les joueurs ont adhéré à sa philosophie", a savouré le dirigeant des Canaris. "Sa sérénité a un impact sur le travail de l'ensemble du club. Aujourd’hui, le groupe se bat à chaque match et ne lâche rien. C’est l’équipe que nous avons envie de voir et qui rend fière le FC Nantes et ses supporters, je dirais", a-t-il conclu.