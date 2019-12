Nantes - Kita justifie la prolongation de contrat de Gourcuff

En tout début de semaine, le FC Nantes a officialisé la prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2021 de Christian Gourcuff (64 ans). Une extension de bail sous forme de continuité, justifiée par Waldemar Kita, le président des Canaris. "Ce n’est pas un nouveau rôle en tant que tel, c’est une continuité de son travail avec l’équipe professionnelle. Il va coordonner la politique sportive globale du club. La finalité de ce rôle est d’avoir un travail cohérent entre les équipes jeunes et les joueurs pros. C’est une idée avec Franck que nous avions depuis un certain temps et Christian Gourcuff nous a rapidement montré qu’il avait envie de s’y impliquer", a indiqué le patron du FCN sur le site officiel du club des bords de l'Erdre.