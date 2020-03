Nantes - Kita s'exprime sur la brouille entre Aulas et Eyraud

Cette journée de dimanche a été marquée par la passe d'armes entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud. Après avoir émis l'idée de considérer la saison comme "blanche", le premier a répondu à son homologue marseillais après que celui-ci ait réagi à la possibilité mise en avant par le patron des Gones. Invité de l'Intégrale Sport sur RMC, Waldemar Kita a réagi à cette querelle entre les deux hommes. Le président nantais a préféré dédramatisé cette affaire.

"Ce n'est pas méchant. On connaît le caractère et la personnalité de Jean-Michel. Il est tout à fait normal qu'il défende l'intérêt de son club. Il défend beaucoup le football français. Ce sont des petites polémiques entre une personne qui a une grande expérience dans le football et une autre qui est un peu plus jeune. Je dis qu'il faut respecter "les personnes âgées" (sourire). Il ne faut pas entrer dans une polémique. Ce sont des personnes de qualité" a-t-il déclaré.