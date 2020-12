Nantes - L'essentiel de la présentation de Raymond Domenech !

Quelques jours après l'officialisation de son arrivée à la tête du FC Nantes, Raymond Domenech (68 ans) a été présenté à la presse en ce début d'après midi. L'ancien sélectionneur des Bleus est apparu en opération séduction.

"Je suis heureux d'être là, de vous retrouver, ça fait bizarre mais c'est un vrai plaisir." Avant de répondre aux questions des journalistes, Raymond Domenech a tenu à adresser ces mots charmeurs à la presse. L'ancien sélectionneur des Bleus a ensuite affiché ses ambitions. "J'espère qu'on va réunir tout le monde autour de l'équipe. Ce qui compte, c'est que ça se passe bien sur le terrain. (...) On peut toujours dire il faut finir 15e, 10e ou européen. Mais la manière est importante et si on est tous d'accord sur la manière, on pourra atteindre ces objectifs. Aucun entraineur ne pense qu'il va être relégué."

Domenech tout sourire

Après ses premiers éléments de langage, Domenech a été interrogé sur plusieurs polémiques notamment sur son âge, dépassant de trois ans la limite fixée par l'UNECATEF dont il était le président. "C'est un vrai malentendu qu'il y a toujours eu. J'ai réagi en tant que président du syndicat des entraîneurs. Il y a une législation en place et on devait la changer il y a 5 ans parce que le texte est illégal. (...) Ranieri, Hallilodzic, René Girard, Jean-Louis Gasset sont dans cette situation et on a jamais empêché que ça se fasse."

Après cette pirouette, le nouvel entraîneur nantais a ironisé sur la bande son sarcastique diffusée hier lors de son premier entraînement. "J'ai connu des équipes brésiliennes ou africaines qui s'entrainaient avec de la musique. Dans les vestiaire ils mettent de la musique, si ça permet de gagner...". Au moment des questions sur Knysna, il a une nouvelle fois utilisé l'humour renvoyant les questions vers sa biographie avant de conclure avec philosophie par un "On efface pas son passé."

Concernant le football et son plan de jeu, Domenech a botté en touche. "Je fais un bilan avant de dire quoique ce soit. Je veux voir où les joueurs en sont dans le jeu. Je ne vais pas vous dire que je veux jouer comme Guardiola. Il faut faire le bilan d'abord pour savoir comment exploiter au mieux les qualités des uns et des autres." Le premier match de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes sera un derby face au Stade Rennais le mercredi 6 janvier prochain.