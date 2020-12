Nantes - La réponse pleine d'humour de Raymond Domenech sur l'affaire Knysna

La première conférence de presse de Raymond Domenech à Nantes était basée sous le signe de l'humour. En effet, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a pas hésité à lâcher quelques petites blagues, même lorsqu'on lui a posé des questions sur l'affaire Knysna. Interrogé sur ce qu'il comptait dire à ses joueurs sur cette Coupe du Monde 2010, l'entraîneur de 68 ans a répondu simplement : "Je leur dirai que j'ai écrit un livre à 19,90 euros chez Flammarion. Il est moins cher en poche ! Je pourrai leur offrir."

Plus sérieusement, Domenech assure que cette histoire fait désormais partie du passé. "Ça fait longtemps que je me suis débarrassé de ça. J'ai l'impression que c'est une autre vie. Je vis dans le présent et avec l'envie de bien faire les choses, je le martèle mais c'est la réalité. Ce qu'il s'est passé avant, je ne le changerai pas, vous non plus. Il faut vivre avec son temps et son époque actuelle, je vous le redis c'est un bonheur d'être là. Je vis avec le présent. Je n'en fais pas une affaire personnelle d'image. Vous voulez que je fasse quoi ? J'ai tourné une page il y a très longtemps".