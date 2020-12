Nantes - Landreau s'indigne de l'arrivée de Domenech !

Après le licenciement de Christian Gourcuff il y a quelques semaines et l'intérim manqué de Patrick Collot, un nouvel entraîneur devrait arriver sur le banc du FC Nantes : Raymond Domenech (68 ans). L'ancien sélectionneur des Bleus n'a plus connu d'expérience en tant que coach depuis 1993 en Ligue 1 et reste sur le plus grand fiasco du football français lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. S'il est nommé, il deviendra le 16ème entraîneur de l'ère Waldemar Kita, initiée en 2007.

Ce choix se révèle alors comme une aberration pour Mickaël Landreau, ancien portier des Canaris. "C'est irrationnel ce qui est en train de se passer. C'est le président de l'Unecatef. Il (Domenech) est normalement responsable des entraîneurs, il véhicule le fait de ne pas pouvoir exercer après 65 ans et le fait que six mois de contrat, il faut faire très attention à ça car sinon c'est la magouille des présidents. Coté Waldemar (Kita), c'est un énième entraîneur sur la liste depuis dix ans. Dans la vraie vie, le résultat on le connaît d'avance, ça ne peut pas fonctionner, ce n'est pas possible", a analysé le gardien français sur Infosport+.