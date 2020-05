Nantes - Le club propose plusieurs 'options compensatoires' à ses abonnés

Comme l'ont déjà fait plusieurs clubs de Ligue 1 ces dernières semaines, le FC Nantes a décidé, ce mardi, de faire un geste pour ses abonnés suite à l'arrêt prématuré de la saison. Dans un communiqué, le club propose plusieurs "options compensatoires". Les abonnés de la Beaujoire pourront se faire rembourser, bénéficier d'un avoir pour la saison 2020-21 ou bien faire don de la somme correspondant à l'abonnement à l'association Imagine For Mango.

"Notre priorité absolue étant de vous soutenir, il nous semble que la solution la plus juste est de vous laisser le choix. En attendant de nous retrouver pour des jours meilleurs, vous avez encore un dernier rôle à jouer cette saison en adoptant l'option qui vous convient le mieux" a déclaré Waldemar Kita.

Suite à l'annulation des cinq dernières rencontres, nous vous proposons ces trois solutions :



1⃣ avoir sur votre réabonnement 20/21

2⃣ remboursement dès maintenant des cinq matchs non joués

3⃣ "don" pour soutenir l'association Imagine For Margo et le Club