Nantes - Le constat inquiétant de Domenech sur Jean-Kévin Augustin

À 48 heures du derby face à Rennes, Raymond Domenech a tenu sa deuxième conférence de presse comme entraîneur du FC Nantes. Le technicien de 68 ans a notamment pu se faire une idée plus précise de son groupe après quelques séances d'entraînement. S'il semble plutôt satisfait de la forme de ses joueurs, le coach nantais a fait un constat inquiétant sur Jean-Kévin Augustin.

"Augustin n'est pas encore prêt mais je le suis, je suis derrière lui et il fait des efforts et s'accroche. Je connaissais un joueur qui avait de la puissance, qui accélérait et qui allait vite. J’ai retrouvé un joueur qui n’a pas de capacité à répéter les efforts. Mais c’est déjà mieux depuis quatre ou cinq jours. Je ne prends pas son vécu mais ce que je peux en faire. Cela me parait plus important. Il est à 30 ou 40% de ce qu’il peut faire. Il y a encore du travail et cela ne se fera pas du jour au lendemain mais il a montré de l’envie. On va l'aider à revenir à son meilleur niveau. J'espère l'avoir à ma disposition le plus vite possible. C’est un joueur dont le jeu est fondé sur la vitesse et l’accélération, cela peut revenir plus vite. Ce n’est pas un défenseur qui a besoin de fond. L’attaquant peut plus choisir. Son explosivité doit nous servir à un moment ou un autre" a-t-il déclaré. Cette saison, l'attaquant de 23 ans n'a disputé que 33 petites minutes en Ligue 1 en 3 apparitions.