Nantes - Le derby avancé ? Pour Gourcuff, ça ne change pas trop la donne

Suite au report pour cause de coronavirus de l'affiche opposant l'Olympique de Marseille à l'AS Saint-Etienne, le derby de l'Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes a été avancé à ce vendredi soir (19 heures, Stade Matmut-Atlantique) et ouvrira donc la saison 2020-2021 de Ligue 1. En conférence de presse ce midi, Christian Gourcuff, l'entraîneur des Canaris, a évoqué ce changement de calendrier, qui ne change pas trop la donne selon lui.

À lire aussi : Le point effectif de Christian Gourcuff avant le derby à Bordeaux

"Cela fait partie des adaptations que doit faire un entraîneur. Ce n'est pas franchement pénalisant. C'est tout à fait logique que les diffuseurs souhaitent remplacer OM - ASSE par un autre. On n'en a pas fait une affaire d'État", a indiqué le technicien nantais. : "Ça fait un jour de moins de préparation mais on l’a su mardi midi, donc ça n’a pas trop de conséquences sur le match. On s’adapte dans le programme, c’est le même cas pour Girondins. Sur ce plan-là, on est à armes égales", a-t-il conclu.