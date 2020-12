Nantes - Le message de Christian Gourcuff sur son avenir

Recruté par Nantes à l'été 2019 pour remplacer Vahid Halilhdozic, Christian Gourcuff est désormais menacé. Le technicien canari, qui vient d'encaisser une lourde défaite 0-4 face à Strasbourg, a répondu très sèchement aux journalistes sur son avenir.

"Je suis ici pour donner un coup de main. J'essaie de faire du mieux possible. [...] Après, si je ne conviens pas à la situation, ce n'est pas un souci. Ce n'est déjà pas un souci de toute manière parce que ce sont des choses qui arrivent, mais pour moi, dans ma situation, c'est encore moins un souci" a-t-il déclaré. "Si mon équipe m'a lâché ? Quand on voit la prestation de l'équipe, on peut s'interroger. Il y a une forme de paralysie, de nonchalance quelques fois, a admis le technicien. On peut interpréter ça de manières différentes. Il y a sûrement un problème de confiance, une forme de blocage. Je ne peux pas dire que c'est volontaire. Mais la clé, ce sont les joueurs qui l'ont, c'est une question de volonté, de personnalité, d'ambition."