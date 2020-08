Nantes - Le point effectif de Christian Gourcuff avant la réception de Nîmes

Ce dimanche après-midi (15 heures, Stade de La Beaujoire), le FC Nantes accueillera le Nîmes Olympique, à l'occasion de la 2ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Canaris seront privés de quatre joueurs. "Anthony Limbombe et Charles Traoré (quadriceps) sont forfaits. Abdoulaye Touré passera ses tests cardiaques prochainement. Charly Jan (épaule) sera aussi absent quelques semaines", a indiqué Christian Gourcuff, l'entraîneur nantais, en conférence de presse, et de préciser : "Il n'y a pas de cas positif au Covid-19 cette semaine, c'est bien". Pour cette affiche, le technicien du FCN récupérera cinq joueurs : Denis Petric, Mehdi Abeid, Molla Wagué, Jean-Charles Castelletto et Renaud Emond.