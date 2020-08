Nantes - Le point effectif de Christian Gourcuff avant le derby à Bordeaux

Ce vendredi soir (19 heures, Stade Matmut-Atlantique), la Ligue 1 édition 2020-2021 ouvrira officiellement ses portes avec un derby de l'Atlantique opposant les Girondins de Bordeaux aux Canaris de Nantes. À la veille de cette affiche, Christian Gourcuff, l'entraîneur des Jaune-et-Vert, a fait face à la presse. L'occasion pour le technicien nantais de faire un long point sur l'état de ses troupes. Face aux Marine-et-Blanc, le FCN devra faire sans sept joueurs.

"Renaud Emond (ischios-jambiers) sera trop juste pour ce week-end, Molla Wagué sera de retour dans le groupe lundi. Abdoulaye Touré et Mehdi Abeid seront absents, tandis que Jean-Charles Castelletto et Denis Petric ne peuvent pas encore reprendre collectivement", a indiqué le technicien français, et de donner des mauvaises nouvelles de son joueur de couloir belge, Anthony Limbombe : "Je ne veux pas donner de durée mais il sera absent un certain temps à cause d'une déchirure aux adducteurs..."

En revanche, Marcus Coco, Ludovic Blas et Randal Kolo-Muani devraient bien être de la partie pour ce derby de l'Atlantique : "La bonne nouvelle vient de Marcus Coco, Ludovic Blas et Randal Kolo-Muani qui ont effectué leur test cardiaque, ils peuvent reprendre avec le groupe et seront du déplacement à Bordeaux", a assuré Christian Gourcuff.