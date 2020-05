Nantes - Le programme de reprise dévoilé

Arrêtée le 13 mars dernier, la Ligue 1 ne reprendra pas pour la saison 2019-2020. La LFP a décidé de mettre un terme à l'exercice et a dévoilé le classement final. Le FC Nantes termine à la 13ème place après avoir occupé les places du haut de tableau pendant plusieurs semaines. Depuis un mois et demi, les Canaris, comme les joueurs des autres clubs, s'entretiennent physiquement depuis leur domicile, en attendant la reprise. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Christian Gourcuff a dévoilé le programme prévu.

"On s'est fixé le 15 juin comme date de reprise, avec des tests médicaux au moins la première semaine et une réadaptation individuelle. Tout ceci sera précédé par un programme individuel que recevront les joueurs à partir de début juin. On voudrait débuter la véritable préparation le 29 juin, ce qui fera huit semaines de préparation. On se base sur le 22 août comme reprise du championnat. On se fixe ça et on verra bien ensuite l'évolution de la crise sanitaire" a-t-il indiqué. "On ne partira pas de zéro car on a un groupe qui connaît déjà notre façon de travailler. On va donc gagner du temps. L'interrogation, c'est sur le plan physique : comment les joueurs auront supporté cette période. Même si on est content de l'investissement des joueurs pour le mois et demi de confinement, mentalement, ça laisse des traces. On devrait pouvoir bénéficier d’un effectif conséquent à la reprise, ce qui n'arrivait plus jamais avec les matchs internationaux depuis quelques années.