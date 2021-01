Nantes - Le terrible aveu de faiblesse de Raymond Domenech

Le FC Nantes est en grande difficulté ! Battus (2-0) par le FC Metz ce dimanche, les Nantais n'ont plus remporté de matchs depuis douze rencontres consécutives. C'est désormais un triste record dans l'histoire des Canaris et Raymond Domenech peine à trouver la bonne recette pour aider sa formation. Après la rencontre, le technicien est revenu sur cette contre-performance et se montre très inquiet.

"Charles Traoré est déçu, on l'est tous. Mais on n'a pas joué les mains dans les poches. Ce n'est pas un problème d'envie, c'est un ensemble de détails qui font qu'on ne peut pas jouer le coup à fond. On gâche très vite nos actions offensives. Jusqu'à maintenant on pouvait parler de qualité de jeu, mais là, on est dans le dur, les joueurs doivent en prendre conscience. Les erreurs s'accumulent" a-t-il déclaré.