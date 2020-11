Nantes - Les groupes des Canaris pour affronter l'OM

Le FC Nantes se déplace à Marseille ce samedi à 17 heures pour affronter l'OM dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Pour cette occasion, Christian Gourcuff a convoqué un groupe de 20 joueurs. Moses Simon fait son retour avec les Canaris mais en revanche, Charles Traoré est positif au Covid-19 et a donc logiquement été placé à l'isolement. Anthony Limbombe et Roli Pereira sont quant à eux blessés et seront absents pour la rencontre.

Ligue 1 - 12e Journée

LE GROUPE DU FC NANTES

Lafont, Petric - Appiah, Pallois, Corchia, Girotto, Fabio, Castelletto - Toure, Abeid, Bamba, Louza, Chirivella, Blas, Coco - Kolo Muani, Emond, Coulibaly, Augustin, Simon