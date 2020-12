Nantes - Les supporters vont à nouveau manifester dimanche

Le FC Nantes reçoit ce dimanche à 15 heures le SCO Angers dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Cette rencontre est capitale pour les Canaris afin de passer les fêtes de Noël en dehors de la zone rouge. Le club de Waldemar Kita traverse une période très compliquée puisque les Nantais n'ont plus que trois points d'avance sur la place de barragiste. Nantes est sur une série de six matchs sans victoire (trois défaites, trois matchs nuls) et même si les stades sont vides, les supporters commencent à se faire entendre.

Lors de la réception de Dijon le week-end dernier, plusieurs centaines de supporters nantais sont venus manifester aux abords de la Beaujoire. Suite à la nouvelle défaite face à Reims (3-2) ce mercredi, la Brigade Loire a d'ores et déjà annoncé une nouvelle manifestation avant le début de la rencontre face aux Angevins.