Nantes - Limbombe a rechuté, les recrues sur le pont face à Brest

Incapables de s'imposer depuis la deuxième journée, les Canaris tenteront de renouer avec la victoire à l'occasion de la réception du Stade Brestois, prévue ce dimanche après-midi (15 heures, Stade de la Beaujoire) lors de la 7ème levée de Ligue 1. Pour cette affiche, les Jaune-et-Vert devront composer avec un effectif amoindri. En effet, Andrei Girotto (suspension), Charles Traoré (cas contact) et Kalifa Coulibaly (cas contact) seront indisponibles. Anthony Limbombe le sera également.

Absent depuis le début de saison, le joueur offensif de couloir s'est à nouveau blessé pour sa reprise, vendredi dernier en match amical face à Angers (1-2). "Il a rechuté au niveau des adducteurs. Il sera absent quelques semaines. C'est embêtant", a indiqué Christian Gourcuff, l'entraîneur du FC Nantes, en conférence de presse. Les deux dernières recrues, Sébastien Corchia et Jean-Kévin Augustin, seront en revanche "à disposition". "Le premier a le rythme de l'entraînement depuis quelque temps, le second devra avoir un peu plus de temps pour être à 100 %", a précisé le technicien nantais.