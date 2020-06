Nantes - Liverpool retient Chirivella

Hier matin, les joueurs du FC Nantes ont pu reprendre le chemin de l’entraînement, 3 mois après l’arrêt officiel de la Ligue 1. “Un plaisir de se retrouver après une longue absence.” s’est exprimé Christian Gourcuff en marge de la conférence de presse tenue en début d’après-midi. Face aux journalistes, l’entraîneur nantais en a profité pour évoquer le mercato, notamment le cas Chirivella.

La semaine dernière, le FC Nantes et Pedro Chirivella tombaient d’accord sur un contrat de 3 ans pour le milieu espagnol, qui arrive au terme de son bail avec Liverpool, le 30 juin. Mais, le joueur de 23 ans n’a pas encore été libéré par son club, et Christian Gourcuff déplore aujourd’hui son absence : “J’aurais aimé qu’il soit avec nous pour la reprise, pour son intégration surtout”. Le coach armoricain a donc hâte de profiter des qualités du milieu formé à Valence, et n’a pas hésité à louer ses qualités : “Pedro a une qualité de passes, toujours disponible pour l'équipe, dans le registre typique espagnol. Ça m'intéresse forcément, il a des caractéristiques très ciblées et jouera essentiellement milieu axial”.