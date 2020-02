Nantes - Louza raconte son ascension

A 20 ans, Imran Louza vit sa première saison en professionnel avec le FC Nantes. Pur produit du centre de formation, le jeune milieu est né à Nantes et a répété ses gammes chez les Canaris. Devenu un joueur important du onze pour Christian Gourcuff, il se dit surpris de cette ascension. "Je m'y attendais pas du tout. L'objectif était de découvrir, même si j'avais fait une bonne partie des entraînements la saison dernière avec l'équipe première. J'espérais juste continuer à travailler et à apprendre" confie-t-il lors d'une interview accordée à L'Equipe.

Passeur décisif à Marseille la semaine passée (victoire 1-3 de Nantes), Louza comptabilise 4 buts et 3 passes en 26 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Considéré comme le leader technique de l'équipe par son entraîneur, il préfère en sourire et garder les pieds sur terre. "S'il le dit, il a sans doute raison (rires). Moi, je me vois comme le jeune, encore en découverte malgré ce qui m'arrive. J'essaie de ne pas prendre trop de place, parce que ça pourrait aller trop vite. En fait, je ne réalise pas trop. Et c'est peut-être mieux comme ça. Sinon, on peut vite tomber dans le piège."