Nantes - Moses Simon et Jean-Kévin Augustin de retour à Metz

Ce dimanche après-midi (15 heures, Stade Saint-Symphorien), le FC Nantes sera en Moselle pour défier le FC Metz. Pour cette rencontre de la 21ème journée de Ligue 1, les Canaris devraient enregistrer les retours de Moses Simon et Jean-Kévin Augustin. Absent lors des deux derniers matches en raison d'une entorse à une cheville contractée au début du mois de janvier, l'attaquant nigérian est rétabli. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, un temps hors de forme, est de son côté de nouveau affuté et devrait également être en mesure de retrouver la compétition. À ces deux bonnes nouvelles, il faut aussi ajouter celle concernant Anthony Limbombe. L'ailier, qui ne souffre plus de sa blessure aux adducteurs, est également tout proche d'un retour.