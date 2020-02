Nantes - Nicolas Pallois enfin de retour dans le groupe

Eloigné des terrains depuis le début du mois de janvier en raison d'une inflammation aux adducteurs, Nicolas Pallois signe enfin son retour dans le groupe du FC Nantes, après deux mois d'arrêt. Le défenseur de 32 ans va apporter beaucoup plus d'assurance à la défense nantaise, en quête de repères depuis plusieurs semaines.

Pour Christian Gourcuff, le retour de Pallois "change tout en termes de sérénité, d'assise défensive et de sortie du ballon". En plus de Pallois, Nantes devrait compter sur les retours de Dennis Appiah, Charles Traoré, Anthony Limbombé, Kalifa Koulibaly et Moses Simon pour la réception de Metz samedi.