Nantes - Nicolas Pallois est dégoûté

Face à Lens (1-1), le FC Nantes n'était pas loin de sa première victoire de l'ère Raymond Domenech. Les Nantais, qui menaient au score depuis la demi-heure de jeu, ont encaissé le but de l'égalisation dans les dix dernières minutes sur une erreur de la défense. En effet, sur un corner, Gaël Kakuta s'est retrouvé complètement seul au point de pénalty et a eu tout le temps nécessaire pour ajuster Alban Lafont.

Après la rencontre, Nicolas Pallois n'a pas caché sa déception au micro de Téléfoot. "Le sentiment, c'est la déception. Je pense qu'on avait le match en main. Ils n'étaient pas dangereux, je crois que ça s'est joué sur un détail. Il n'y avait personne au marquage sur le corner, et c'est ça qui est chiant, on a perdu deux points cet après-midi. Il (Kakuta) est tout seul, c'est un petit détail et ça coûte cher, comme ça nous coûte cher depuis un bon moment. Il faudra un bon déplacement à Metz" a-t-il déclaré.