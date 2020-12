Nantes - Nicolas Savinaud démonte Waldemar Kita et le choix Raymond Domenech

La nomination de Raymond Domenech au poste d'entraîneur du FC Nantes a bien du mal à passer chez les anciens joueurs des Canaris. Après Mickaël Landreau et Sébastien Piocelle, c'est au tour de Nicolas Savinaud, ancien défenseur des Jaune-et-Vert (1995-2007), de commenter ce choix. Pour le champion de France 2001 avec le club des bords de l'Erdre, Waldemar Kita, le président du FCN, s'est encore trompé en choisissant l'ancien sélectionneur des Bleus.

"Aujourd'hui on parlera plus de Domenech que de lui. Ça, c'est du Waldemar Kita", a estimé l'ancien joueur du FCN sur RMC. "Il existe médiatiquement grâce au FC Nantes, il en renvoie une image qui est désastreuse", a-t-il poursuivi, pas tendre, et de conclure : "C'est tellement surréaliste qu'on aimerait en rire mais ce n'est pas drôle car c'est la réalité du FC Nantes depuis quelques années. Depuis le départ de Suaudeau et Denoueix, ce club a complètement changé. Avant, c'était le terrain qui importait. Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe en dehors du terrain qui fait l'actualité du FC Nantes".