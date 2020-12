Nantes - Patrick Collot parle de "miracle" contre Angers

Présent en conférence de presse, l'entraîneur de Nantes Patrick Collot a évoqué un miracle après le nul arraché dans les derniers instants du match ce dimanche contre Angers (1-1) lors de la 16e journée de Ligue 1. "Quand on égalise dans les dernières secondes avec beaucoup de courage et de volonté, on peut parler de miracle. Mais les joueurs sont allés le chercher et y ont cru jusqu'à la dernière seconde. C'est tout leur mérite [...]. On espérait faire beaucoup mieux. Vu la physionomie du match et ce qu'on a pu produire, on va s'en contenter. On doit s'améliorer, on doit prendre confiance en notre jeu", a confié l'entraîneur des Canaris.

"Si on est aussi pauvres qu'aujourd'hui, les semaines à venir seront difficiles. On en a conscience. On doit s'améliorer à tous les niveaux. Cette égalisation nous fait beaucoup de bien dans les têtes, même si ce n'est qu'un point. Sortir de ce match avec la défaite aurait été très difficile (...) Ce point de l'égalisation offre aussi un peu de plaisir et de joie dans les circonstances actuelles. Il nous permet d'avancer et de continuer à lutter. Il faut être conscients qu'on va lutter un petit moment dans des zones de turbulences importantes", a-t-il conclu.